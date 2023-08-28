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Агент Чавеса рассказал, почему полузащитник выбрал «Динамо»

28 Августа 2023 • 16:00 Комментировать
Ростов
...
Динамо Москва
03.09 20:00

Агент полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса Клаудио Курти рассказал, почему его клиент решил продолжить карьеру в столичном клубе.

Агент отметил, что при первом разговоре о возможном трансфере мексиканец хорошо отзывался о столичном клубе, а идея перехода заключалась в том, чтобы покинуть Мексику и быть ближе к Европе.

«Сегодня самое главное, чтобы у него все получалось в «Динамо». Это поможет ему продолжить карьеру в сборной Мексики, а в будущем он сможет играть в европейском чемпионате», - заявил Курти в разговоре со Sport24.

Чавес подписал контракт с «Динамо» на четыре года с опцией продления ещё на один сезон. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Луис Чавес Клаудио Курти
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