​Жуниньо близок к ЦСКА – игрок приедет в Москву на неделе

Защитник Жуниньо Капишаба всё ближе к тому, чтобы сменить «РБ Брагантино» на московский ЦСКА. На этой неделе 26-летний бразилец должен прибыть в Москву для завершения трансфера.

«Сделка с ЦСКА по Жуниньо Капишабе близка к завершению, обсуждаются последние детали. Игрок прибудет в Москву на этой неделе, ориентировочно, в четверг-пятницу», - комментарий знакомого с ситуацией источника приводит на своих страницах sport24.

Ближайший матч ЦСКА проведёт в среду, 30 августа, - против «Сочи» на выезде в третьем туре Кубка России. Что касается Премьер-лиги, то в следующем туре команда Владимира Федотова примет «Зенит».

На текущий момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.