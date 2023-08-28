Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал наставника Гильермо Абаскаля главным виновником последних неудач.

- В СМИ пишут, что Литвинов попал в сферу интересов «Торино». Если бы дошло до предметного разговора, вы бы посоветовали ему уезжать?

- Конечно. Там сильнее чемпионат, а он талантливый парень. Он подходит к расцвету своих сил, и у него еще есть потенциал. Ему надо уезжать, а «Спартаку» не стоит его удерживать. Если есть возможность уехать в сильную команду, надо отдавать. Это и в интересах клуба тоже – можно заработать денег.

- В следующем матче чемпионата «Спартак» поедет в гости к «Краснодару». Трудно будет прервать серию без побед?

- Очень трудно. «Краснодар» на подъеме. При своей публике он будет рвать на поле. «Спартаку» нужна полная мобилизация, плюс важно определиться с игроками, которые смогут обеспечить нужный результат. В этом матче ротация не пройдет.

- Если снова будет неудача, не думаете, что это отразится на позициях Абаскаля в команде?

- Это вопрос к руководству. Они продлили с ним контракт. Тут экономические моменты. Есть неустойка. Мы не знаем условий.

- Какой у него кредит доверия, как вам кажется?

- В этом году «Спартак» сделал большие вложения, и я не вижу слабых позиций по исполнителям. Здесь проблема в тренере. У него недостаточно опыта, чтобы ставить игру. Он работал в чемпионате, который намного ниже РПЛ по уровню. И те команды, которые тренировал Абаскаль, - это не «Спартак», который ставит задачу чемпионства. Абаскаль только учится, осваивается. Сколько руководство готово терпеть – вопрос к нему.

Елена Григорьевская