​«Динамо» не планирует отпускать Тюкавина ни летом, ни зимой

Дмитрий Гафин, который входит в состав совета директоров «Динамо», высказался насчёт будущего нападающего Константина Тюкавина.

«Костю Тюкавину мы не планируем отпускать ни в это трансферное окно, ни в следующее. Сейчас по нему нет предложений от иностранных клубов», - сказал Тюкавин, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее Гафин говорил о том, что в переговорном процессе по Тюкавину пока что нет прогресса. Действующее трудовое соглашение нападающего с «Динамо» рассчитано до конца сезона 2023/2024.

Ближайший матч «Динамо» проведёт во вторник, 29 августа, - против «Спартака» в третьем туре группового этапа Кубка России.