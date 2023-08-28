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​«Динамо» не планирует отпускать Тюкавина ни летом, ни зимой

28 Августа 2023 • 15:36 Комментировать

Дмитрий Гафин, который входит в состав совета директоров «Динамо», высказался насчёт будущего нападающего Константина Тюкавина.

«Костю Тюкавину мы не планируем отпускать ни в это трансферное окно, ни в следующее. Сейчас по нему нет предложений от иностранных клубов», - сказал Тюкавин, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее Гафин говорил о том, что в переговорном процессе по Тюкавину пока что нет прогресса. Действующее трудовое соглашение нападающего с «Динамо» рассчитано до конца сезона 2023/2024.

Ближайший матч «Динамо» проведёт во вторник, 29 августа, - против «Спартака» в третьем туре группового этапа Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Тюкавин Дмитрий Гафин
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