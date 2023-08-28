Пименов объяснил высокую результативность Кассьерры

Бывший игрок «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов поделился мнением о результативности нападающего «Зенита» Матео Кассьерры в нынешнем сезоне.

По мнению Пименова, положительным образом на выступлениях колумбийского футболиста сказывается игра в паре с Иваном Сергеевым.

«Кассьерра здорово прибавил. Это благодаря тому, что к нему добавили в пару Сергеева. К тому же вернулся Вендел. Теперь у Кассьерры много моментов в игре, и он их реализует», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ 26-летний Кассьерра провёл за «Зенит» шесть матчей, в которых забил шесть голов. На данный момент нападающий возглавляет рейтинг лучших бомбардиров лиги.