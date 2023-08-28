Гладилин: «Дзюба показал лучшую игру за последнее время»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов назвал игрока «железнодорожников», который больше всего ему понравился в матче последнего тура Российской премьер-лиги против «Сочи». Напомним, «Локомотив» выиграл на выезде со счётом 1:0.

«В «Локомотиве» меня порадовал Дзюба, вернувшийся в состав. Он показал лучшую игру за последнее время. Артём всё сделал для победы», – цитирует Наумова Vprognoze.

Дзюба выступает за «Локомотив» со второй половины прошлого сезона. В новом розыгрыше Российской премьер-лиги 35-летний нападающий отметился голом и результативной передачей.