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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Эштреков: «Игроки «Локомотива» уже соскучились по победным эмоциям» эксклюзив

28 Августа 2023 • 15:25 Комментировать
Сочи
0:1
Локомотив Москва
окончен

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил текущую форму и перспективы «железнодорожников».

- «Локомотив» выдал рекордную голевую серию в чемпионате России. Он забивает как минимум один мяч в 21-м матче РПЛ подряд.

- Нужно еще добавлять. Есть куда расти. Главное не сбавлять обороты. Пусть так и продолжается.

- Эта победа придаст «Локомотиву» положительной динамики?

- Конечно. Любая победа придает уверенности. А «Локомотив» давно не выигрывал. Были одни ничьи. Команда соскучилась по этим эмоциям. Психологически это будет хорошее подспорье.

- В следующем туре «Локомотив» принимает «Балтику». Проблем быть не должно?

- Ни в коем случае нельзя так говорить. По содержанию игры «Балтика» выглядит достойно во всех матчах. Просто они новички РПЛ, поэтому есть проблемы в плане адаптации. А так ко всем соперникам нужно относиться серьезно, особенно к командам, которые находятся внизу таблицы. Тренерский штаб прекрасно это понимает и постарается серьезно подготовиться к матчу.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владимир Эштреков
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