Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил текущую форму и перспективы «железнодорожников».

- «Локомотив» выдал рекордную голевую серию в чемпионате России. Он забивает как минимум один мяч в 21-м матче РПЛ подряд.

- Нужно еще добавлять. Есть куда расти. Главное не сбавлять обороты. Пусть так и продолжается.

- Эта победа придаст «Локомотиву» положительной динамики?

- Конечно. Любая победа придает уверенности. А «Локомотив» давно не выигрывал. Были одни ничьи. Команда соскучилась по этим эмоциям. Психологически это будет хорошее подспорье.

- В следующем туре «Локомотив» принимает «Балтику». Проблем быть не должно?

- Ни в коем случае нельзя так говорить. По содержанию игры «Балтика» выглядит достойно во всех матчах. Просто они новички РПЛ, поэтому есть проблемы в плане адаптации. А так ко всем соперникам нужно относиться серьезно, особенно к командам, которые находятся внизу таблицы. Тренерский штаб прекрасно это понимает и постарается серьезно подготовиться к матчу.

Елена Григорьевская