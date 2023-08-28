Гладилин: «Назвать кризисом нынешнюю ситуацию в «Спартаке» нельзя»

Экс-полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался насчёт последних результатов команды Гильермо Абаскаля. Напомним, «красно-белые» не побеждают в чемпионате России три матча подряд.

«Назвать кризисом нынешнюю ситуацию в «Спартаке» нельзя, но полоса неудач есть. Это связано с тем, что не удалось определить костяк состава и наладить игру команды», – заявил Гладилин в беседе с Vprognoze.

В последнем туре Российской премьер-лиги «Спартак» сыграл вничью с грозненским «Ахматом». До этого команда Гильермо Абаскаля проиграла петербургскому «Зениту» и «Уралу».