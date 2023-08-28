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Эштреков: «Прогресс «Локомотива» виден, команда подбирается в верхнюю часть таблицы» эксклюзив

28 Августа 2023 • 15:00 Комментировать
Сочи
0:1
Локомотив Москва
окончен

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе «железнодорожников» над «Сочи», 1:0, в матче шестого тура РПЛ.

- Как оцениваете матч с «Сочи»?

- Самое главное впечатление – это три заработанных очка.

- На таком поле это было трудно сделать.

- Согласен. Поле было очень тяжелое и вязкое. Играть на таком газоне очень непросто. Вроде бы время года сейчас теплое, и такой газон. В любом случае «железнодорожники» - молодцы, что выдержали в этих условиях. И моментов достаточно много создавали. Могли еще больше забить, но вратарь у «Сочи» сыграл здорово. В таких матчах многое решают командные действия, и гости в этом плане выглядели хорошо.

- Прогресс «Локомотива» виден?

- Да. Команда потихоньку подбирается в верхнюю часть таблицы. Это был хороший шаг, чтобы прогрессировать дальше.

- После матча эксперты говорят, что надо запрещать играть на таком поле, ведь есть большой риск получить травму, да и забивать в этих условиях тяжело. Может, лучше было бы перенести матч на резервный стадион?

- Для этого есть специальные люди, которые определяют, можно ли играть на таком поле или нет. Предварительно была просьба перенести игру из-за состояния газона, но было решено сыграть на «Фиште». Хотя то, что мы увидели по телевизору, ужасное зрелище. Безобразие, конечно, что командам приходится играть на таком газоне в теплое время года.

- Насколько велика заслуга Дзюбы в победе «Локомотива»?

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- Безусловно, его заслуга есть, тем более при таких условиях. Очень тяжело комбинировать на таком газоне и поэтому игра строилась через Дзюбу. Артём цеплялся за мячи, сыграл достойно и в голе поучаствовал. И перед этим было несколько моментов у Глушенкова. В любом случае Дзюба сыграл очень полезно.

Елена Григорьевская

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