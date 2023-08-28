Наумов считает, что «Локомотив» более крупно победил бы «Сочи», если бы не состояние газона

Николай Наумов, бывший президент московского «Локомотива», рассказал, почему «железнодорожники» не обыграли «Сочи» с более крупным счётом. Напомним, матч шестого тура Российской премьер-лиги закончился победой «Локомотива» со счётом 1:0.

«Думаю, преимущество «Локомотива» было неоспоримым, и на хорошем поле он с такой игрой гола три бы точно забил», – цитирует Наумова Vprognoze.

Напомним, победный гол «Локомотива» в матче с «Сочи» на 57 минуте забил Максим Глушенков. «Железнодорожники» в данный момент располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.