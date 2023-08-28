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Тарханов: «Уволить Абаскаля прямо сейчас будет нелогично»

28 Августа 2023 • 14:52 Комментировать (2)
Краснодар
...
Спартак Москва
02.09 20:00

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о будущем наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Напомним, что в последних трёх турах РПЛ «красно-белые» набрали всего одно очко и опустились на седьмое место в турнирной таблице. Тарханов отметил, что несмотря на небольшой кризис «Спартака», увольнение Абаскаля сейчас будет выглядеть нелогично.

«Может ли у «Спартака» в ближайшее время смениться тренер? Об этом говорить преждевременно. Сезон только стартовал, уволить Абаскаля прямо сейчас будет нелогично», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне прошлого года, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. Отметим, что в прошлом сезоне под руководством испанского специалиста «красно-белые» сумели выиграть бронзовые медали чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Тарханов Гильермо Абаскаль
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Комментарии (2)
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TEREX
28 Августа 2023 в 16:31
ах ха ха..)) конечна было же логично пригласить этого физрука..))
9Orlov 9
28 Августа 2023 в 16:26
Логично будет, когда пищевик вылетит в пердив! 🐷🦵👍
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