Тарханов: «Уволить Абаскаля прямо сейчас будет нелогично»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о будущем наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Напомним, что в последних трёх турах РПЛ «красно-белые» набрали всего одно очко и опустились на седьмое место в турнирной таблице. Тарханов отметил, что несмотря на небольшой кризис «Спартака», увольнение Абаскаля сейчас будет выглядеть нелогично.

«Может ли у «Спартака» в ближайшее время смениться тренер? Об этом говорить преждевременно. Сезон только стартовал, уволить Абаскаля прямо сейчас будет нелогично», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне прошлого года, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. Отметим, что в прошлом сезоне под руководством испанского специалиста «красно-белые» сумели выиграть бронзовые медали чемпионата России.