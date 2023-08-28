Наумов: «На хорошем поле «Локомотив» три мяча «Сочи» точно забил бы»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о победе «железнодорожников» над «Сочи» (1:0) в матче шестого тура РПЛ.

Наумов признался, что его разочаровало качество газона на стадионе в Сочи. Эксперт отметил, что если бы поле было в хорошем состоянии, «Локомотив» смог бы забить в ворота соперника минимум три мяча.

«Думаю, преимущество «Локомотива» было неоспоримым, и на хорошем поле он с такой игрой гола три бы точно забил. А на столь отвратительном газоне, на котором нельзя было разрешать играть, мастерство нивелируется. Тем не менее железнодорожники заслуженно победили», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

После шести туров текущего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» расположился на восьмом месте в турнирной таблице, набрав девять очков. Свой следующий матч в рамках РПЛ «железнодорожники» проведут 3 сентября против «Балтики». Начало — в 15:15 по московскому времени.