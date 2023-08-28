Новичок «Динамо» Чавес раскрыл детали разговора с Месси

Новоиспеченный полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес рассказал о встрече с аргентинским нападающим Лионелем Месси перед трансфером в российский клуб.

«О России не говорили. У нас есть общий друг, который сейчас играет в Америке. Просто обменялись мнениями. Я сказал, что собираюсь в Россию, но чего-то подробного не было», - приводит слова мексиканского футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Чавес был официально представлен в качестве игрока «Динамо» в воскресенье, 27 августа. Игрок заключил с динамовцами четырехлетний трудовой договор с возможностью продления на один сезон. За «бело-голубых» хавбек будет выступать под 24-м номером.