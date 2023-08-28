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Новичок «Динамо» Чавес раскрыл детали разговора с Месси

28 Августа 2023 • 14:28 Комментировать (1)

Новоиспеченный полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес рассказал о встрече с аргентинским нападающим Лионелем Месси перед трансфером в российский клуб.

«О России не говорили. У нас есть общий друг, который сейчас играет в Америке. Просто обменялись мнениями. Я сказал, что собираюсь в Россию, но чего-то подробного не было», - приводит слова мексиканского футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Чавес был официально представлен в качестве игрока «Динамо» в воскресенье, 27 августа. Игрок заключил с динамовцами четырехлетний трудовой договор с возможностью продления на один сезон. За «бело-голубых» хавбек будет выступать под 24-м номером.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Динамо Москва Луис Чавес
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Комментарии (1)
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ингерман
28 Августа 2023 в 14:36
ай неужта самаво матерова челавечищу видал? щастливчег.. я 4.5 хода при вожде народав пражил.. пра мине тажа напешите.. А-ха-ха-ха! )))
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