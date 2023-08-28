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Пономарёв: «В последнее время Карраскаль разлагал коллектив в ЦСКА» эксклюзив

28 Августа 2023 • 14:13 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
03.09 17:30

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно перехода Хорхе Карраскаля в стан «бело-голубых»

«Это вообще не потеря для ЦСКА. Карраскаль всё-таки не очень хорошо себя вел. Когда он пришел, я радовался, что сильный игрок появился у нас. Потом он перестал работать и понял, что может просто получать деньги тут. Думаю, у него после этого испортились отношения с тренером и коллективом. Так что вполне логично, что он теперь ушел. Все закономерно. Я придерживаюсь мнения, что в последнее время он разлагал коллектив в ЦСКА, а не способствовал его сплочению.

Что касается «Динамо», там он может заиграть. Многое будет зависеть от его поведения. Я думаю, что он может там заиграть. Ему нужно найти общий язык с командой. Доказывать ему есть что. Но все же склоняюсь к тому, что лидером он там не станет, не заиграет хорошо. Но если заиграет, я порадуюсь за него», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хорхе Карраскаль Владимир Пономарёв
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