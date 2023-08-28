Геркус - о «Спартаке»: «К хроническим проблемам в обороне прибавились проблемы в атаке»

Экс-президент столичного «Торпедо» Илья Геркус поделился мнением о проблемах московского «Спартака» в новом сезоне.

«Одно очко в трех играх, счет 3:6. К хроническим проблемам в обороне прибавились проблемы в атаке. Тренер нервничает, болельщики нервничают. Классические спартаковские качели», - написал Геркус в социальных сетях.

В последнем матче «Спартак» расписал нулевую ничью с грозненским «Ахматом». После шести сыгранных туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч «красно-белые» проведут в Кубке России с «Динамо».