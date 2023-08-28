Геркус назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ - это не «Спартак» и ЦСКА

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, какой клуб, по его мнению, является главным конкурентом петербургского «Зенита» в споре за чемпионский титул РПЛ.

«Краснодар» выдает лучший старт в своей истории и выглядит главным конкурентом «Зенита». Самое впечатляющее от «Краснодара» - это игра в обороне. Бетон, гранит и мрамор», - написал Геркус в своем телеграм-канале.

По итогам шести туров чемпионата России «Краснодар» занимает первое место с 14 набранными очками. «Зенит» (13) располагается на второй позиции. Топ-3 замыкает екатеринбургский «Урал». Далее расположились «Динамо», «Крылья Советов», ЦСКА и «Спартак».