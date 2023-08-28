​ЦСКА покупает защитника из Бразилии – раскрыты условия сделки

Защитник Келвен в ближайшее время перейдёт из «Атлетико Паранаэнсе» в ЦСКА. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», московские «армейцы» заплатят за 22-летнего футболиста 4,5 миллиона долларов.

Отмечается, что бонусных выплат в соглашении между клубами прописано не будет. При этом «Атлетико Паранаэнсе» получит 20% от суммы следующего трансфера Келвена.

Бразильский футболист прилетит в Москву 30 августа. После прохождения медицинского обследования, если проблем выявлено не будет, Келвен подпишет контракт на пять лет. В ЦСКА он возьмёт номер 2, под которым ранее выступал Марио Фернандес.