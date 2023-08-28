Агент Барбоза оценил шансы ЦСКА подписать игрока «Бенфики» Виктора

Футбольный агент Паулу Барбоза дал комментарий касательно потенциального трансфера защитника «Бенфики» Жоао Виктора в московский ЦСКА.

«Это хороший защитник. Если ЦСКА сможет договориться, то это качественное усиление. Игрок перспективный и, на мой взгляд, он сможет легко адаптироваться», - передает слова Барбозы издание «Спорт-Экспресс».

Минувший сезон 25-летний бразильский футболист провел в аренде за французский «Нант». Жоао принял участие в 13 поединках Лиги 1 и трех играх Кубка страны.

После шести туров Премьер-лиги «армейцы» набрали десять очков и занимают шестое место в турнирной таблице.