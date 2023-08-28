Валерий Баринов: «Что-то треснуло у «Локомотива», думал, они уже заиграли, но в консерватории что-то пошло не так»

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением об игре «железнодорожников» в нынешнем сезоне.

Напомним, вчера, 27 августа, «Локомотив» обыграл «Сочи» (1:0) в матче шестого тура РПЛ. По мнению Баринова, игра «железнодорожников» зависит не от нападающего Артёма Дзюбы, а от главного тренера команды Михаила Галактионова.

«Посмотрим, что будет дальше с командой. Сумеют ли они выбраться из этой ямы или нет. Хорошо, что выиграли у «Сочи». Что-то треснуло у «Локомотива». Думал, они уже заиграли, но в консерватории что-то пошло не так», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

В шести турах РПЛ «Локомотив» набрал девять очков и сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице. Свой ближайший матч «красно-зелёные» проведут 30 августа против «Ростова» в рамках группового этапа Кубка России. Начало — в 19:30 по московскому времени.