Агент Федерико Пасторелло, который работает с нападающим «Спартака» Кейта Бальде, отреагировал на информацию о том, что футболист из-за болезни пропустил последние тренировки команды.

«Если честно, я сейчас очень занят на трансферном рынке, поэтому не знаю точно о состоянии Бальде и его тренировках. Под конец трансферного окна всегда много забот. Думаю, всё с ним будет в порядке», - сказал Пасторелло сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Добавим, что Кейта Бальде не попадал в заявку «Спартака» на два последних матча чемпионата России.

Ближайшую игру «Спартак» проведёт 29 августа – против «Динамо» в Кубке России.