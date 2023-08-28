Игрок «Динамо» Чавес признался, как относится к «Зениту»

Новичок московского «Динамо» Луис Чавес рассказал о своем отношении к петербургскому «Зениту».

«С уважением отношусь к «Зениту». Там играют такие сильные игроки. Бразильцы высокого уровня», - передает слова мексиканского полузащитника издание «Спорт-Экспресс».

Мексиканский полузащитник присоединился к «Динамо» в воскресенье, 27 августа. Хавбек заключил с «бело-голубыми» трудовое соглашение на четыре года с опцией пролонгации на один сезон.

После пяти туров Премьер-лиги «бело-голубые» занимают пятое место в турнирной таблице, а питерцы располагаются на второй позиции.