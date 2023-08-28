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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Рианчо был бы готов рассмотреть предложение «Спартака» заменить Абаскаля при одном условии

28 Августа 2023 • 13:34 Комментировать

«Спартак» начал новый чемпионат России с трёх побед, но после этого потерпел поражения от «Урала» (2:3) и «Зенита» (1:3), а также сыграл вничью с «Ахматом» (0:0). В футбольных кругах уже обсуждают – пускай и не совсем серьёзно – вариант со сменой тренера. Испанский специалист Рауль Рианчо, который в своё время работал в «Спартаке», ответил на вопрос, был ли бы он готов заменить Гильермо Абаскаля.

«Поехал бы я работать в «Спартак», если бы клуб меня позвал на должность главного тренера вместо Гильермо? Сейчас я спортивный директор в Сантандере. Но если бы я был безработным, то рассмотрел бы такое предложение», - сказал Рианчо, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Ближайший матч «Спартак» проведёт во вторник, 29 августа. Команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Динамо» в третьем туре группового этапа Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рауль Рианчо Гильермо Абаскаль
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