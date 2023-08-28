​Бальде пропускает тренировки «Спартака» - известна причина

Нападающий Кейта Бальде в последние дни не тренировался со «Спартаком». Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», 28-летний футболист заболел. Когда Бальде вернётся в строй, пока что непонятно.

Отметим, что Бальде не попадал в заявку «Спартака» на последние матчи Премьер-лиги против «Зенита» и «Ахмата». В этом сезоне сенегалец поучаствовал в трёх матчах «красно-белых». Результативными действиями Кейта не отмечался.

Ближайший матч «Спартак» проведёт во вторник, 29 августа, - против «Динамо» в третьем туре группового этапа Кубка России.