В «Крыльях Советов» рассказали о восстановлении аргентинца Гарре

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с журналистами рассказал о сроках восстановления форварда Бенхамина Гарре, получившего травму в поединке против казанского «Рубина» (1:2).

«Надеемся, что он присоединится к общей группе в максимально короткие сроки. Будем надеяться, что в ближайших матчах он сможет принять участие», - передает слова функционера издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги аргентинский форвард принял участие в пяти встречах, записав на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи.