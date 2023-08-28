Булыкин: «Нет никаких сомнений, что «Зенит» будет бороться за чемпионство»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре «Зенита» в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, петербургская команда обладает лучшим составом в лиге, поэтому нет ничего удивительного в том, что «сине-бело-голубые» сумели оправиться после неудачного старта.

«Качество футболистов «Зенита» играет огромную роль — у них лучший состав, и одна из лучших скамеек. Они по-прежнему претенденты на чемпионство, никаких сомнений нет в том, что «Зенит» будет бороться за чемпионство», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

В шести турах РПЛ «Зенит» набрал 13 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут 30 августа против «Балтики» в Кубке России. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.