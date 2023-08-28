Корниленко высказался об успешном старте «Крыльев Советов»

Футбольный функционер Сергей Корниленко, который является спортивным директором самарских «Крыльев Советов», высказался о старте своей команды в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Задачи на сезон мы никак не корректируем. Идем от игры к игре. У нас ничего не меняется. На каждый матч настраиваемся максимально», - приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

По итогам шести туров самарский коллектив набрал 11 баллов и располагается на четвертой позиции в турнирной таблице РПЛ. В рамках седьмого тура чемпионата страны «Крылья Советов» на домашнем стадионе примут воронежский «Факел». Игра пройдет 2 сентября.