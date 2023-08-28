​ЦСКА и «Локомотиву» интересен защитник «Бенфики»

Российские клубы продолжают работать над усилением своих составов на летнем трансферном рынке. Так, на радаре ЦСКА и «Локомотива» находится защитник Жоао Виктор из «Бенфики». Об этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат».

Отмечается, что ЦСКА хотел арендовать 25-летнего Виктора с правом дальнейшего выкупа, но предложение «Бенфику» не устроило. «Армейцы» могут вернуться к варианту с подписанием бразильца. «Локомотив» тоже проявляет интерес к этому футболисту.

Жоао Виктор оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 7 миллионов евро. Вторую часть прошлого сезона бразилец провёл в аренде в «Нанте».