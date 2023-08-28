5 игроков «Зенита» и 2 игрока «Спартака» попали в сборную тура РПЛ

По итогам матчей шестого тура чемпионата России была составлена символическая сборная. Её показал статистический портал WhoScored на основе оценок, которые получили футболисты за свои действия. Выглядит сборная так:

Селихов («Спартак») – Скопинцев («Динамо»), Терентьев («Ростов»), Дуглас Сантос («Зенит»), Адамов («Оренбург») – Вендел («Зенит»), Глебов (ЦСКА), Клаудиньо («Зенит»), Промес («Спартак») – Кассьерра («Зенит»), Сергеев («Зенит»).

После шести туров единоличным лидером Премьер-лиги является «Краснодар», набравший 14 очков. Дальше идут «Зенит» и «Урал», которые раздобыли по 13 баллов.