Новичок «Динамо» Чавес готов получить российский паспорт

Мексиканский полузащитник Луис Чавес в разговоре с журналистами ответил на вопрос о возможном получении российского паспорта.

«Почему бы нет. Мне, в принципе, здесь нравится. Если будет такая возможность, почему бы и нет», - передает слова новичка «бело-голубых» издание «Спорт-Экспресс».

О трансфере 27-летнего игрока было объявлено в воскресенье, 27 августа. Полузащитник заключил с «Динамо» четырехлетнее трудовое соглашение с возможностью продления на сезон.

Ближайший матч динамовцы сыграют против «Спартака» в третьем туре Кубка России. Встреча состоится 29 августа на стадионе «Открытие Банк Арена».