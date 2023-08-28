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Агент: «Щенников тренируется с «Торпедо»

28 Августа 2023 • 12:41 Комментировать

Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы экс-защитника ЦСКА Георгия Щенникова, сообщил о том, что игрок поддерживает форму в расположении столичного «Торпедо».

«Георгий действительно тренируется с «Торпедо» и поддерживает там форму. Контракта с клубом у нас нет. Ведутся ли переговоры? Пока без комментариев», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Георгий покинул «армейский» клуб по завершении прошлого сезона и сейчас является свободным агентом. В составе ЦСКА защитник выступал с 2008 года. В общей сложности Щенников провел 367 поединков за команду, записав на свой счет десять забитых мячей и 15 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Георгий Щенников Сергей Пушкин
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