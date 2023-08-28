Дзюба рассказал, как называет нападающего «Локомотива» Изидора

Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба поведал о том, как называет одноклубника Вильсона Изидора. Россиянин объяснил празднование с французом победы над «Сочи» (1:0) в матче 6-го тура РПЛ.

«Прыгучий он, конечно. Вроде и невысокий, а прыгает высоко. Я его гепардом называю. Выпрыгнули так, вместе, и просто порадовались. Поздравил его с днём рождения», - передает слова нападающего пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что «железнодорожники» победили благодаря единственному голу Максима Глушенкова с передачи Дзюбы. После этого успеха подопечные Михаила Галактионова занимают восьмое место в таблице Премьер-лиги.