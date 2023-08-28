Нигматуллин оценил трансфер Карраскаля из ЦСКА в «Динамо»

Экс-вратарь сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о переходе колумбийского хавбека Хорхе Карраскаля в «Динамо».

«Повторилась история с Мединой, почти один в один. Это очередная потеря игрока обоймы ЦСКА. Но отличный трансфер для «Динамо»! Хорхе сильный футболист. Уверен, он усилит их», - приводятся слова Нигматуллина на страницах издания «Чемпионат».

О переходе Карраскаля в «Динамо» было объявлено в воскресенье, 27 августа. Сумма сделки составила 3,5 миллиона евро. 25-летний южноамериканец заключил с «бело-голубыми» четырехлетний трудовой договор.