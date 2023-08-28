Галактионов обратился к фанатам «Локомотива»

Рулевой московского «Локомотива» Михаил Галактионов обратился к болельщикам команды после матча шестого тура чемпионата России против «Сочи». Встреча завершилась минимальной победой «железнодорожников» со счетом 1:0.

«Спасибо нашим болельщикам за поддержку! Когда мы едины, мы непобедимы! Вперед, «Локо»! Плечом к плечу!» - говорится в публикации специалиста в социальных сетях.

По итогам шести туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал девять баллов и располагается на восьмой позиции в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны подопечные Галактионова встретятся с калининградской «Балтикой».