Агент Барбоза: «Паулинью усилит любой российский топ-клуб»

Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе нападающего «Спортинга» Паулинью в один из российских клубов.

Ранее сообщалось, что в услугах 30-летнего португальца был заинтересован ЦСКА. По мнению Барбозы, Паулинью способен усилить любой российский топ-клуб.

«Паулинью — хороший футболист, опытный, хоть и возрастной. Самое главное, что он умеет забивать голы. Я думаю, он усилит любой российский топ-клуб. Посмотрим, покинет ли он «Спортинг», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

В текущем сезоне Паулинью провёл за «Спортинг» три матча, в которых отметился четырьмя забитыми голами. Портал Transfermarkt оценивает португальского футболиста в 6,5 миллионов евро.