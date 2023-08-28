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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев: «Лидеры «Спартака» не в порядке, Промес просто нулевой»

28 Августа 2023 • 12:01 Комментировать

Ветеран московского «Спартака», а в данный момент футбольный эксперт Евгений Ловчев раскритиковал лидеров «красно-белых» за игру в последних матчах. Команда идет на безвыигрышной серии из трех поединков.

«Я вижу, что не в порядке лидеры, Промес просто нулевой. Мы радовались за Бонгонда, но сейчас и он поник. Тренеру надо определиться с составом, который даст результат», - гласит сообщение Ловчева в телеграм-канале.

По итогам шести туров Премьер-лиги «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице. Следующий поединок в чемпионате страны подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Краснодара» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Квинси Промес
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