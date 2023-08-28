Ловчев: «Спартак» попал в яму, главный тренер «поплыл»

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о ситуации в стане «красно-белых». Подопечные Гильермо Абаскаля не выигрывают три матча подряд.

«Спартак» попал в яму. Непонятные вещи с составом делает Абаскаль, главный тренер «поплыл». «Спартаку» надо стабилизировать состав, люди должны сыграться, хватит уже экспериментов», - написал эксперт в своем телеграм-канале.

В последнем матче спартаковцы на своем поле расписали мировую с грозненским «Ахматом» со счетом 0:0.

После шест туров «красно-белые» набрали десять баллов и занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.