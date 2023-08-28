Мостовой: «Скамейка запасных «Спартака» богаче, чем у «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о составе московской команды.

Эксперт считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль обладает большим выбором футболистов атакующего плана. По мнению Мостового, по глубине состава московский клуб превосходит действующего чемпиона страны «Зенит».

«Если посмотреть на скамейку запасных, то у «Спартака» она даже богаче, чем у «Зенита». Но у «сине-бело-голубых» больше качественных футболистов, которые делают разницу на поле», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

После шести туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, опережая седьмой «Спартак» на три очка. Очное противостояние этих команд в пятом туре завершилось победой «сине-бело-голубых» со счётом 3:1.