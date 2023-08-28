Богосавац: «Жду предложение, которое удовлетворит меня и «Ахмат»

Защитник грозненского «Ахмата» Мирослав Богосавац в беседе с журналистами рассказал о своих дальнейших карьерных планах.

«Хочется двигаться вперед, но в Грозном у меня и так все получается. Жду, когда поступит предложение, которое удовлетворит меня и клуб. При этом условии, думаю, договоримся», - передает слова футболиста издание Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 26-летний защитник провел три поединка, не отметившись голевыми действиями. Срок действующего контракта Мирослава с «Ахматом» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 3,5 миллиона евро.