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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба и Клаудиньо - в символической сборной 6-го тура РПЛ

28 Августа 2023 • 11:32 Комментировать

Журналисты издания «Чемпионат» составили символическую сборную шестого тура Российской премьер-лиги. В число 11 лучших футболистов были включены следующие игроки:

голкипер: Николай Заболотный («Сочи»);

защитники: Мойзес (ЦСКА), Андрей Семёнов («Ахмат»), Сергей Божин («Факел»);

полузащитники: Клаудиньо («Зенит»), Лукас Вера («Оренбург»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Бернард Бериша («Ахмат»), Эдгар Севикян («Пари Нижний Новгород»);

форварды: Артём Дзюба («Локомотив»), Матео Кассьерра («Зенит»).

После шести туров лидером является «Краснодар». На второй позиции расположился петербургский «Зенит», а тройку призеров замыкает «Урал».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Клаудиньо
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