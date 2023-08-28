Дзюба и Клаудиньо - в символической сборной 6-го тура РПЛ

Журналисты издания «Чемпионат» составили символическую сборную шестого тура Российской премьер-лиги. В число 11 лучших футболистов были включены следующие игроки:
голкипер: Николай Заболотный («Сочи»);
защитники: Мойзес (ЦСКА), Андрей Семёнов («Ахмат»), Сергей Божин («Факел»);
полузащитники: Клаудиньо («Зенит»), Лукас Вера («Оренбург»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Бернард Бериша («Ахмат»), Эдгар Севикян («Пари Нижний Новгород»);
форварды: Артём Дзюба («Локомотив»), Матео Кассьерра («Зенит»).
После шести туров лидером является «Краснодар». На второй позиции расположился петербургский «Зенит», а тройку призеров замыкает «Урал».
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