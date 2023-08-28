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Дзюба - о Глушенкове: «Его надо «пинать», по-другому с ним никак»

28 Августа 2023 • 11:26 Комментировать

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба поделился мнением об игре одноклубника Максима Глушенкова во вчерашнем поединке против «Сочи» в рамках шестого тура чемпионата России.

«Глушенков - умничка, его надо, конечно, «пинать»... С ним по-другому никак, все из-под палки. Кнут и пряник», - цитирует 35-летнего бомбардира пресс-служба «железнодорожников».

Напомним, что встреча на «Фиште» завершилась минимальной победой «Локомотива» со счетом 1:0. Единственный гол с передачи Дзюбы забил как раз Глушенков.

В нынешнем сезоне Максим принял участие в восьми матчах за московскую команду, записав на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Максим Глушенков
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