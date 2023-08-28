КДК рассмотрит поведение фанатов «Спартака» в матче с «Ахматом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что будет на повестке дня ближайшего заседания комитета.

«Пока сформирована повестка только по итогам тура премьер-лиги: всего один матч «Спартак» - «Ахмат». Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения. Это все», - передает слова Григорьянца издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч шестого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ахматом» состоялся на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился вничью со счетом 0:0.

После этой встречи «красно-белые» занимают седьмое место в турнирной таблице, а грозненцы располагаются на десятой строчке.