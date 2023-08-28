Камоцци: «Абаскаль изначально не обладал уровнем, который необходим, чтобы тренировать «Спартак»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможной отставке Гильермо Абаскаля с поста наставника «красно-белых».

По мнению эксперта, 34-летний испанец изначально не обладал уровнем, который необходим для того, чтобы тренировать такую большую команду, как «Спартак».

«У него не было опыта игры в больших клубах. Первостепенная ошибка «красно-белых» заключается в постоянном желании удивить своей силой. А футбол — это очень простая вещь», — цитирует Камоцци Metaratings.

Также Камоцци назвал ошибкой решение клуба доверить Абаскалю управление всей трансферной политикой «Спартака».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» в июне прошлого года. После шести туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» занимают седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 10 набранных очков.