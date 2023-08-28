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Защитник «Сочи» Дркушич — о поражении от «Локомотива»: «Нам нужно лучше играть в атаке»

28 Августа 2023 • 10:57 Комментировать
Сочи
0:1
Локомотив Москва
окончен

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич высказался о поражении от «Локомотива» (0:1) в матче шестого тура РПЛ.

По мнению словенского футболиста, сочинцы хорошо выглядели при игре в обороне, однако в нападении команда сыграла не самым лучшим образом.

«Я смотрел в статистику, мы не нанесли ни одного удара в створ. Надо стараться чаще бить по воротам соперника. Нам всем нужно стараться лучше играть в атаке», — приводит слова Дркушича Rusfootball.

В шести турах РПЛ сочинцы набрали шесть очков и сейчас занимают 12-е место в турнирной таблице. «Локомотив» же с девятью баллами идём восьмым.

Свой ближайший матч «Сочи» проведёт 30 августа против ЦСКА в рамках группового этапа Кубка России. Начало — в 17:15 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сочи Ваня Дркушич
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