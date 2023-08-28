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«Зенит» может сыграть товарищеский матч с «Аль-Иттихадом»

28 Августа 2023 • 10:56 Комментировать

Мохамед Муселхи, который является президентом клуба «Аль-Иттихад» (Александрия), высказался насчет возможной организации товарищеской встречи с петербургским «Зенитом».

«На 8 сентября запланирован товарищеский матч между молодежными командами «Зенита» и «Аль-Иттихада», - передает слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

По словам Муселхи, будущие игры с участием обеих команд разных возрастов сейчас на стадии рассмотрения и будут анонсированы в случае договоренности.

В последнем матче «Зенит» разгромно победил «Урал» со счетом 4:0. После шести туров Премьер-лиги питерцы с 13 очками занимают второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Аль-Иттихад
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