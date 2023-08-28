Дзюба - о победе «Локомотива»: «Три очка не пахнут»

Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался касательно гостевой победы над «Сочи» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги. «Железнодорожники» выиграли со счетом 1:0. 35-летний нападающий отметился голевой передачей.

«Очень скучал по полю, по матчам. Очень тяжёлый матч физически, самый трудный. Наверное, из-за газона так получилось. Но три очка, как говорится, очень важны и не пахнут», - передает слова форварда клубная пресс-служба.

Благодаря победе на счету «Локомотива» стало девять баллов. Столичная команда поднялась на восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.