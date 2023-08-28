Кузьмичёв: «Я бы не переоценивал игру Дзюбы в матче против «Сочи»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о победе «железнодорожников» над «Сочи» (1:0) в матче шестого тура РПЛ.

Эксперт призвал не переоценивать вклад нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в эту победу. По мнению Кузьмичёва, 35-летний форвард пока находится не в оптимальных кондициях, а лучшим игроком прошедшей встречи в составе «красно-зелёных» стал полузащитник Антон Миранчук.

«В паре эпизодов он (Дзюба), безусловно, сыграл здорово, в том числе и в голевой атаке. Но в целом понятно, что Артём пока не в оптимальных кондициях, матч дался ему тяжело.

Я бы выделил Антона Миранчука. Практически вся острота гостей впереди исходила от него», — приводит слова Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».

После шести туров РПЛ «Локомотив» расположился восьмом месте турнирной таблицы, набрав девять очков. Сочинцы же с шестью баллами занимают 12-ю строчку.