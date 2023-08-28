Личка: «Карраскаль даст «Динамо» плюс за счёт своего таланта»

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал подписание полузащитника Хорхе Карраскаля, перешедшего в стан «бело-голубых» из ЦСКА.

«Меня не волнуют требования Федотова к Хорхе - это история ЦСКА. У меня свои требования. Уверен, Хорхе будет выполнять мои требования и даст команде плюс за счёт своего таланта», - цитирует специалиста издание «Чемпионат».

О трансфере Карраскаля в «Динамо» было объявлено в воскресенье, 27 августа. За переход 25-летнего колумбийца «бело-голубые» заплатили 3,5 миллиона евро. Хорхе подписал со столичным клубом четырехлетнее трудовое соглашение.