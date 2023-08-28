Шалимов оценил важность Дзюбы для «Локомотива»

Бывший рулевой «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о важности форварда Артёма Дзюбы для московского «Локомотива».

«С возвращением Дзюбы «Локомотив» играет по‑другому. Артём чётко занимает свою позицию, не надо туда лезть. Молодёжь ведёт себя по‑другому, он является авторитетом для них», - рассказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В матче шестого тура Российской премьер-лиги «железнодорожники» минимально победили «Сочи» со счетом 1:0. В этой встрече Дзюба отметился голевой передачей.

После шести туров «Локомотив» набрал девять баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.