Агент: «У Ренана больше нет травмы, он сыграет против «Балтики»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, рассказал о состоянии своего клиента.

По словам агента, 19-летний бразилец восстановился после травмы и готов принять участие в матче группового этапа Кубка России против «Балтики».

«У Ренана больше нет травмы, он сыграет в следующем матче против «Балтики», — цитирует Гарсию Metaratings.

В текущем сезоне Ренан» провёл за «сине-бело-голубых» пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Матч «Балтика» — «Зенит» состоится 30 августа в Калининграде. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.