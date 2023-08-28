Богосавац — об отставке Ташуева: «Надо было что-то менять»

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац поделился мнением об отставке бывшего главного тренера грозненской команды Сергея Ташуева.

Напомним, Ташуев был уволен 15 августа, а его место занял Мирослав Ромащенко, ранее работавший с известным российским тренером Станиславом Черчесовым.

«К сожалению, этот чемпионат мы начали не очень хорошо. Два-три поражения на старте, и надо было что-то менять. Поэтому клуб решил назначить нового тренера», — цитируют Богосаваца «Известия».

После шести туров РПЛ «Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав семь очков. Свой ближайший матч грозненцы проведут 30 августа против «Крыльев Советов» в рамках группового этапа Кубка России. Начало — в 17:15 по московскому времени.